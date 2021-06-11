2021/06/11 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد البنك المركزي العراقي "ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود اية نوايا لتغييره، وان ما يتم تداوله لا صحة له".واوضح البنك في بيان :" ان السعر الذي تم اختياره نهاية عام 2020 لصرف الدولار استند الى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي واهداف السياسة النقدية"، مبينا :" ان التصريحات المتعلقة بسعر الصرف ، انما يتم ترويجها ليستفيد منها المضاربون، وان للبنك المركزي قنوات اتصال تمثل مصادر المعلومات الرسمية"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يؤكد ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود اية نوايا لتغييره) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يؤكد ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود اية نوايا لتغييره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).