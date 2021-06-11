مباحثات لتعزيز العلاقات بين اقليم كردستان واليونان

2021/06/11 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أثينا، تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليونان.وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، تلقاه […]

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