العراق يتخذ حزمة إجراءات لتأمين مياه الشرب والري.. وزيارة مُرتقبة إلى إيران

2021/06/11 | 16:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تتخذ دولة العراق عددًا من الإجراءات المتوازية لتأمين منسوب المياه الكافي لري الأراضي وسد احتياجات المواطنين، وذلك بعد انخفاضه وتقليل حصته من الماء القادمة من تركيا وإيران.وأعلنت وزارة الموارد المائية في هذا الصدد عن تأهيل المشاريع …

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