2021/06/11 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد سفير بريطانيا لدى العراق ستيفن هيكي ضرورة وضع حد لوجود الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

وقال هيكي في تغريدة على تويتر إن العراق بحاجة إلى مؤسسات ديمقراطية قوية ووضع حد لوجود الجماعات المسلحة المنفلتة من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه العراقيون.

لقد استمتعت بالانضمام هذا الصباح الى المناقشة التي استضافتها مؤسسة بهاء العلوم حول السيادة في العراق.

لتحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه العراقيون، يحتاج العراق الى مؤسسات ديموقراطية قوية ووضع حد لوجود الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة

— Stephen Hickey (@sblhickey) June 11, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير البريطاني: العراق بحاجة إلى وضع حد للجماعات المسلحة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير البريطاني: العراق بحاجة إلى وضع حد للجماعات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).