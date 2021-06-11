معلومات تبعث على التفاؤل عن اللقاحات

2021/06/11 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منحت دراسة ٌ حديثة بعضَ الامل بشأن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الوقاية من السلالة الهندية المتحورة.

ونشرت دورية ُ نيتشر دراسة ً لباحثين من جامعة تكساس، ورد فيها ان لقاحَ فايزر بيونتيك يقي أيضا من متغير كورونا الذي ظهر في الهند ومن متغيراتٍ أخرى، مثل ِ تلك التي ظهرت لأول مرة في نيجيريا، في حين كشفت الدراسة عن ان الفحصَ الذي اجراه الباحثون على عشرين عينة َ دم ٍ لـخمسة عشر شخصا تلقوا جرعتين من لقاح فايزر، كانت فعالية ُ الأجسام المضادة لديهم أقلَ مع المتغيرات مقارنة ً بالنوع المكتشف الأول من فيروس كورونا، لكنها لا تزال قوية.

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