الاتحادية تعثر على عبوات ناسفة في ناحية الرشاد بكركوك

2021/06/11 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية ،اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية تفتيش والعثور على عبوات ناسفة في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك

وقالت القيادة في بيان صحفي، ان “قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة نفّذت عملية تفتيش واسعة في منطقة “مجمع الشهيد”بناحية الرشاد بكركوك أسفرت عن العثور على 8عبوات ناسفة محلية الصنع نوع بلازما”.

واضافت انه “تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء”.

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