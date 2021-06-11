مثنياً على قرار القضاء.. الدهلكي يدعو الجهات الامنية للتعامل مع مسعفي الحوادث المرورية كـ “ابطال”

2021/06/11 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اثنى النائب عن تحالف تقدم رعد الدهلكي، اليوم الجمعة، على توجيه مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بمراعاة الموقف الانساني للمسعفين في القضايا المرتبطة بالحوادث المرورية.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “هذا القرار مهم جدا، لاحياء وترسيخ خصلة مهمة لدى مجتمعنا العراقي خصوصا والشرقي عموما وهي النخوة ومساعدة من تعرض الى حادث، والتي بدانا نخشى من اندثارها بسبب تعرض العديد من المسعفين الى تحفظ الجهات الامنية عليهم بانتظار انتهاء التحقيق وقد يتعرض المسعف الى توجيه تهم هو منها برئ ويدفع ثمن موقفه الانساني بحال وفاة المصاب”.

واضاف الدهلكي، اننا “في الوقت الذي نثني فيه على هذه الالتفاتة الرائعة والموقف الانساني من قبل القضاء، الذي اثبت انه المدافع والحامي لحقوق الناس، فاننا نتمنى ان يكون هنالك تعاون من الجهات الامنية في هذا الامر ايضا وان يتم التعامل مع المسعف بصفة بطل وليس متهم وايجاد الية قانونية لحمايته وتشجيع الاخرين على العمل بنفس الطريقة، لانها جزء من تربيتنا العربية الاسلامية العريقة”.

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