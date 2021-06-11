2021/06/11 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا: 4320 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا: 4320 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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