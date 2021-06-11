تعاون إيراني روسي في مجال الأقمار الاصطناعية

2021/06/11 | 16:34 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن قرب حصول ايران على نظام أقمار اصطناعية متقدم من روسيا.

الصحيفة الأميركية قالت إن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار اصطناعية متقدم يتيح لها الحصول على قدرة غير مسبوقة في مجال تعقب الأهداف العسكرية المحتملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومناطق أبعد، مبينة ان الخطة ستقضي بتسليم قمر اصطناعي روسي الصنع من طراز كانوبوس في وذلك خلال أشهر من الان، مزود بكاميرا ذات دقة عالية ويمكن إطلاقه من روسيا وهو ما سيعزز بشكل كبير حسب الصحيفة قدرات التجسس الإيرانية.

https://www.washingtonpost.com/national-security/iran-russia-satellite/2021/06/10/d28978f0-c9ab-11eb-81b1-34796c7393af_story.html

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