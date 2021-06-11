نائب: 3 عوامل اضعفت الدولة العراقية

2021/06/11 | 16:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب عن البصرة مزاحم التميمي، الجمعة، ان ثلاثة عوامل تقف وراء ضعف الحكومة العراقية، منها ما يتعلق بطريقة عملها والثاني يرتبط بهيمنة القوى السياسية والاخير يعنى بالشعب.

واضاف التميمي في تصريح لـ NRT عربية (11 حزيران 2021)، ان "كل ذلك تضافر من أجل جعل هيبة الدولة تحت الأقدام وظهر كأنما الجميع يسعى للانتقام من هذه الدولة من دون وعي بأنه من الضرورة ان يتم مساندتها لكي تستقيم الأمور في المجتمع ويسود الوئام والسلام".

وتابع "أما في البصرة تحديدا فقد تحل الكاميرات جزءاً من المشكلة من خلال متابعة المجرمين ولكنها لن تمنع الإجرام"، مشيرا الى ان "المجتمع في حاجة ماسة الى عقد اجتماعي مع سلطة مخولة من الجميع تعمل بموجب ذلك العقد ولها أدواتها التي تفرضها من خلالها القانون".

وقال النائب، "اننا بحاجة الى 10 سنوات قادمة حتى يقتنع الناس جميعا بضرورة مغادرة ما هم عليه الان".

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