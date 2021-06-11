2021/06/11 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

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ماهي حقيقة نشوب حريق كبير في منطقة الكرادة

حدث قبل قليل..تناولت وسائل الإعلام عن وجود الحادث كان احتراق بورد كهربائي داخل عمارة سكنية في منطقة الكرادة رخيته تم السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني دون تسجيل اصابات بشرية .#قسممحاربةالشائعات

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