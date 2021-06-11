إصابة ستة أشخاص بحادث سير جنوب الحلة

2021/06/11 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أصيب ستة أشخاص بينهم امرأة بانقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل والكوت جنوب الحلة اليوم الجمعة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن ستة أشخاص أصيبوا اليوم الجمعة بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل والكوت جنوب الحلة.واضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحلة للعلاج وأن تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

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