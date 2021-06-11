اللجنة المالية: ارتفاع سعر صرف الدولار أمر مرفوض

2021/06/11 | 16:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البنك المركزي العراقي يوم الجمعة، "ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أية نوايا لتغيير"، فيما بين مصدر نيابي وجود توجه لاستضافة محافظ البنك بشأن ارتفاع اسعار الدولار.

وقال البنك المركزي في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان ما يتم تداوله لا صحة له، إذ أن السعر الذي تم اختيارة نهاية عام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية، مشيرا الى ان مبيعاته من العملة الأجنبية تستند إلى استقرار احتياطياته الأجنبية بمستويات ممتازة، حيث تم زيادة تلك المبيعات لتلبية كافة الطلبات المشروعة، وسوف يستقر السعر نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا والتي سيتخذها.

واضاف: ان التصريحات المتعلقة بسعر الصرف إنما يتم ترويجها ليستفيد منها المضاربون، وأن للبنك المركزي قنوات اتصال تمثل مصادر المعلومات الرسمية.

من جانبه قال شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار يحتم استضافة محافظ البنك المركزي، مشيرا الى ان سعر صرف الدولار الرسمي 145 الف دينار، وارتفاع السعر خلال الايام الماضية يثقل كاهل المواطنين.

واضاف: ان اللجنة المالية تتابع عن كثب اسواق العملات، مؤكدا ان ارتفاع سعر صرف الدولار خطير ويتطلب تدخل حاسم.

وقالت الدكتورة ندى شاكر عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب في تصريح سابق لـPUKmedia: ان ارتفاع اسعار الدولار في اسواق العراق، قصم ظهر المواطن، مؤكدة ان الحكومة عليها السيطرة على الاسواق ومنع ارتفاع اسعار السلع.

واضافت: ان الحكومة والكتل السياسية التي صادقت على رفع سعر الدولار نهاية العام المنصرم، تتحمل مسؤولية استقرار الاسواق، مشيرة الى ان تفاقم الاسعار يولد الكثير من المشاكل للمواطنين.

واكدت ان مجلس النواب سبق له ان طلب استضافة محافظة البنك المركزي على خلفية رفع سعر بيع الدولار للبنوك الى 1460 دينارا لكن بعض الكتل لم تساند الخطوة، لافتة الى ان جهود استجواب وزير المالية بمجلس النواب خلال المدة السابقة لم تنجح لنفس السبب

PUKmedia خاص

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