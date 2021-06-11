اجتماع عراقي تركي في انقرة بشأن الاطلاقات المائية

2021/06/11 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم

الجمعة، أن وفدا فنياً سيزور خلال

الأيام المقبلة أنقرة للتباحث مع

الحكومة التركية حول حصة العراق من

الإطلاقات المائية.

وبحسب بيان للوزارة، فقد قال وزير

الموارد مهدي

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