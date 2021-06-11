2021/06/11 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصحة تعلن وفاة ٢٠ شخصا بفيروس كورونا وتسجل ٤٣٢٠ اصابة جديدة

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