الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا في العراق

2021/06/11 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وقالت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 4130 حالة للشفاء و20 حالة وفاة.وأشارت الى تلقي 22302 شخصا للقاح المضاد لكورونا خلال يوم واحد.

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