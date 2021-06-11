"المركزي" العراقي يؤكد ثبات سعر الصرف مستبعدا أي نوايا للتغيير

2021/06/11 | 16:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أي نوايا لتغييره.ونفى البنك - في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، صحة ما يتم تداوله، موضحا، أن السعر الذي تم اختياره نهاية عام 2020 لصرف الدولار استند إلى …

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