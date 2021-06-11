دول الاتحاد الأوروبي تخفف قيود السفر عن السائحين الحاصلين على تطعيم

2021/06/11 | 16:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على تخفيف قيود السفر خلال فصل الصيف بما يسمح للسائحين الذين تم تطعيمهم بتجنب الاختبارات أو الحجر الصحي، وتوسيع قائمة مناطق الاتحاد الأوروبي التي يمكن السفر منها بأمان.واعتمد سفراء الدول الـ27 …

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