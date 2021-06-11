تشكيلة المنتخب العراقي الذي يواجه هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة الليلة

2021/06/11 | 16:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يواجه المنتخب الوطني العراقي، الجمعة، نظيره منتخب هونغ كونغ، وعينه على نقاط المباراة الثلاث، لضمان الانتقال إلى الدور الحاسم من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا في الصين 2023.

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وأدناه تشكيلة منتخبنا الوطني وموعد المباراة التي ستجرى على ملعب "علي آل خليفة" بالبحرين، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم.

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