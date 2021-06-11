2021/06/11 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخيل أن نختلف في وجهات النظر، وأن تتصاعد حدة النقاش، وأن أقتلك..وأن يعتبر الكثيرون حولي أنك السبب لأنك كنت مستفزا في كلامك! أنت طبعا لم تضربني ولم تعتد عليّ جسديا. لكن كلامك كان مستفزا لي ولأبنائي ولجيراني ولأبناء عمومتي وقبيلتي...وبالتالي، فأنت تستحق أن أقتلك!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتدال بنكهة القتل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتدال بنكهة القتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).