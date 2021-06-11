الداخلية تصدر بياناً بشأن “حريق الكرادة”

2021/06/11 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر قسم الاشاعة في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن وجود حادث حريق كبير في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وقال القسم في بيان صحفي، ان “وسائل الإعلام تناولت خبر عن وجود حادث حريق كبير في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد”.

واضاف البيان، ان “الحادث كان احتراق بورد كهربائي داخل عمارة سكنية في منطقة الكرادة رخيته”، مبينا انه “تم السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني دون تسجيل اصابات بشرية”.

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