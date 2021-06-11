ماهي حظوظ المنتخب العراقي بالتأهل الى المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم؟

2021/06/11 | 17:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يواجه منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم نظيره هونغ كونغ مساء اليوم، على استاد المحرق في العاصمة البحرينية المنامة ضمن مباريات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وسمى الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم ياباني لقيادة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب هونغ كونغ، والذي يتألف من هيرويوكي كيمورا حكم وسط، يساعده مواطناه توماكي تاكاجي حكم مساعد أول، وتيشيهاشي ايساو حكم مساعد ثان.

يشار إلى أن المنتخب العراقي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين التي لعبت سبع مباريات، و5 نقاط لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

ويتأهل اصحاب المراكز الاولى مباشرة الى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، وكذلك يتأهل افضل 4 منتخبات يحتلون المركز الثاني في المجموعات الى المرحلة النهائية، وفي حال تغلب المنتخب العراقي على هونغ كونغ يصبح رصيده 17 نقطة في المركز الاول، في المقابل اذا تغلب المنتخب الايراني على كمبوديا سيصبح رصيده 15 نقطة، بأنتظار المباراة الاخيرة والحاسمة لمنتخبنا الوطني امام نظيره الايراني والتي سيتحدد من خلالها صاحب المركز الاول الذي سيتأهل مباشرة الى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.

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