2021/06/11 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، استمرارها برفع نقاط التفتيش في بغداد وفق جدول زمني.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفق جدول زمني..



الاستمرار برفع نقاط التفتيش في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفق جدول زمني.. الاستمرار برفع نقاط التفتيش في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفق جدول زمني.. الاستمرار برفع نقاط التفتيش في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).