التحالف الدولي يمنح البيشمركة أسلحة بقيمة ٣ مليون دولار

2021/06/11 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلن التحالف الدولي، الجمعة، عن تزويد قوات البيشمركة بأسلحة بقيمة ٣ مليون دولار، مؤكدا التزامه بدعم العراق في الحرب ضد داعش .

وقال المتحدث بأسم التحالف "واين ماروتو" في تغريدة على تويتر ترجمتها (بغداد اليوم)، إن "قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب للتحالف الدولي ضد داعش، سلمت لقوات البيشمركة أسلحة وعتادًا بقيمة 3 مليون دولار".

وأضاف، "التحالف ملتزم بأتفاقيته وتعاونه الدائم مع شركائه في الحرب ضد داعش".

يشار الى أن هذه الأسلحة جزء من برنامج صندوق التدريب والمعدات الذي تأسس في عام 2014 وممول من الميزانية المخصصة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لمنطقة العزم.

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