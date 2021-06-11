القيادات العليا منزعجة.. ضربة من

2021/06/11 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم –بغداد كشف مصدر امني في ديالى، الجمعة، عن اصدار توجيه هو الثالث من نوعه خلال شهر لتأمين احزمة خضراء تستهدف من خلالها قاعدة بلد الجوية.وقال المصدرفي حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "قيادات امنية عليا في البلاد منزعجة جدا من تكرار عمليات قصف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين نظرا لما تشكله من خطر بالغ على اسراب الطائرات والضباط والمقاتلين رغم الاعلان المؤكد عن عدم وجود اي قوة امريكية قتالية داخل القاعدة التي تعتبر من اهم القواعد العراقية التي تستخدم حاليا في توجيه ضربات لمواقع ومضافات داعش". واضاف المصدر، ان "توجيه هو 3 من نوعه يصدر للاجهزة الامنية في ديالى وصلاح الدين في تامين اكبر ومضاعف للاحزمة الخضراء التي تستغل لاستهداف قاعدة بلد الجوية بالكاتيوشا"، مؤكدا أن "ضبط 4 منصات في مناطق قريبة من ضفاف نهر دجلة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين قرب منطقة زنبور تدلل على اهمية مسك تلك الاحزمة وتشديد الاجراءات". واشار المصدر الى ان "6 مناطق بين ديالى وصلاح الدين يخترقها نهر دجلة باتت ضمن دائرة الاهتمام الامني المباشر لمنع اي محاولة قادمة لاستهداف القاعدة".

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