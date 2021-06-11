العراق والصين يبحثان التعاون الثنائي والدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية

2021/06/11 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث العراق والصين التعاون الثنائي والدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان , وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية قحطان طه خلف، التقى السفير الصيني تشانغ تاو، وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الثنائي والدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية ".وفي ختام اللقاء أكد الجانبان بحسب البيان على أهمية التنسيق المشترك بما يضمن المصالح المشتركة لكلا البلدين"./انتهى2

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