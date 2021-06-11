العراق يسجل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/06/11 | 17:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4320 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 4130 حالة، لافتة الى تسجيل 20 حالة وفاة.

واضافت: ان الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 22302، مشيرة الى ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كانت كالاتي:

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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