كربلاء:كشف موقعي على الأضرار التي لحقت بأشجار الفاكهة

2021/06/11 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجري صباح اليوم الجمعة جولة ميدانية

وكشف موقعي من قبل لجنة مشتركة من

الجمعيات الفلاحية في كربلاء المقدسة

ودائرة وقاية المزروعات في وزارة

الزراعة ومديرية الزراعة في المحافظة

وبعض من كوادر شعبة زراعة عو

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