توضيح بشأن أصوات صفارات الإنذار داخل قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي

2021/06/11 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باطلاق صفارات الإنذار داخل قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "تشغيل صفارات الانذار داخل قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي كان اجراء تجريبي".

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