توضيح من المفوضية بشأن عدد المستبعدين من وزارة الدفاع

2021/06/11 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم الجمعة الموافق 11 حزيران 2021، قراراً يقضي باستبعاد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع.

وجدّد المجلس تأكيده على وسائل الإعلام عدم تبني أو تداول الوثائق التي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضية الانتخابات.وتشمل قائمة الأسماء الخمسة المستبعدين من الترشح للانتخابات لاستمرارهم بالخدمة في وزارة الدفاع:أحمد جواد كاظم محمد المعموري حافظ حسن علي عيدان الدليمي عبدالإله رشيد عواد خليفة الجنابي محمد صالح خلف حسين الجبوريمروان ماجد زغير عطب العبودي.

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