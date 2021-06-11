التغيير تكشف لـ(بغداد اليوم) خفايا سيناريو خطير لاحتلال إقليم كردستان

2021/06/11 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

كشف القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، اليوم الجمعة، عن ما وصفه بـ "سيناريو تركي خطير" لاحتلال مناطق إقليم كردستان بالكامل، محذرا من أن العراق سيدفع ثمن "سكوت" الحزب الحاكم في الإقليم على ذلك.

وقال شيخ وهاب لـ (بغداد اليوم)، إن "تركيا لا تريد محاربة حزب العمال الكردستاني كما تزعم، انما السيطرة على مناطق رئيسية في إقليم كردستان تمهيدا لتحقيق حلمها بـ "ولاية الموصل"، وضمها لاراضيها".

وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية لم تعر أهمية لهذا المخطط الخطير، حيث سندفع نتائج هذا السكوت في الوقت القريب، وخاصة من جانب الحزب الحاكم في الإقليم الذي فضل المصلحة الشخصية والعلاقات الاقتصادية على حساب مصلحة الكرد والعراق بشكل عام".

وأشار إلى أن "السيناريو يهدف لزيادة عدد القوات التركية وبسط النفوذ على المناطق الجبلية ونشر المفارز العسكرية وفتح مواقع مخابراتية على شكل منظمات أو بعثات أو شركات كواحدة من خطوات السيطرة على الإقليم".

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