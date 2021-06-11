العراق يحمل مبادرة إلى إيران لمنع أمر يسبب

2021/06/11 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عرض وزير الزراعة، محمد الخفاجي، على نظيره الايراني، كاظم خاوازي، مبادرة التكامل الزراعي بين البلدين، التي تقوم على أساس تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية بين الوزارتين حصرًا، للحد من التهريب.

وقال بيان لوزارة الزراعة، ان "الخفاجي زار ايران والتقى بنظيره وكذلك بمحافظي طهران ومشهد واصفهان وقم، كلا على ، وبين ان دخول المنتجات خارج الروزنامة الزراعية يسبب ضررا كبيرا وخسائرا لمنتجي الدواجن والفلاحين والمزارعين".

واوضح، ان "الخفاجي التقى بعدد من المستثمرين الايرانييين، خلال مشاركته في المعرض الدولي للمواشي والدواجن، في اصفهان، بمعية مجموعة من منتجي الدواجن والاسماك العراقيين، واشار الى ان العراق يرحب بكل رأس مالٍ خارجي او محلي يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتشغيل اليد العاملة العراقية".

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