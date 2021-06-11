مفوضية الانتخابات تستبعد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع

2021/06/11 | 17:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أصدر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم الجمعة قراراً يقضي باستبعاد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع./انتهى2

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