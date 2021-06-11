توجيهات امنية جديدة لتامين اكبر المساحات الخضراء في محيط قاعدة بلد الجوية

2021/06/11 | 17:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أصدرت القيادات الامنية العليا توجيهات جديدة بشأن تأمين اكبر المساحات الخضراء في محيط قاعدة بلد الجوية لمنع الهجمات الصاروخية .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان توجيهات امنية جديدة صدرت من القيادات الامنية العليا الى الاجهزة الامنية في ديالى بمضاعفة الجهد الاستخباري وتامين المناطق الزراعية بشكل اكبر القريبة من ضفاف نهر دجلة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين بعد ضبط منصات صواريخ في منطقة زنبور كانت مهيئة في تنفيذ هجمات صاروخية تستهدف قاعدة بلد الجوية التي تعد من اهم القواعد العسكرية العراقية .واضاف ان اكثر من / 5 / مناطق زراعية بين ديالى وصلاح الدين ضمن دائرة الاهتمام الامني لمنع تكرار قصف قاعدة بلد الجوية ./انتهى

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