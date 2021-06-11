مفوضية الانتخابات: المستبعدون من العسكريين 5 فقط

2021/06/11 | 17:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة، ايضاحا لتبيان حقيقة استبعاد 135 مرشحاً من المنسوبين لوزارة الدفاع، واكدت ان: المستبعدون من العسكريين 5 فقط

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية لـPUKmedia: ان مجلس المفوضين عقد يوم الجمعة، جلسة استثنائية، واصدر قرارا يقضي باستبعاد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع، وجدّد المجلس تأكيده على وسائل الإعلام عدم تبني أو تداول الوثائق التي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضية الانتخابات.

واضافت: ان قائمة الأسماء الخمسة المستبعدين من الترشح للانتخابات لاستمرارهم بالخدمة في وزارة الدفاع تشمل:

أحمد جواد كاظم محمد المعموري

حافظ حسن علي عيدان الدليمي

عبدالإله رشيد عواد خليفة الجنابي

محمد صالح خلف حسين الجبوري

مروان ماجد زغير عطب العبودي

PUKmedia خاص

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