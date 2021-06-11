اختيار مدرب و4 لاعبين كورد لمنتخب العراق بالعاب القوى

2021/06/11 | 17:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختير 4 لاعبين ومدرب من نادي البيشمركة ضمن منتخب العراق لالعاب القوى استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس للفترة ما بين 16 ـ 20 من الشهر الجاري.

وافاد مراسلنا، ان اللاعبين " نوروز محمد، افين سعيد، مريم عبدالحميد، وآفان فايق" انضموا الى تدريبات المنتخب، كما انضم المدرب نزار اكرم لتدريب العاب الوثب.

يشار الى ان 15 دولة عربية ستشارك في البطولة العربية لالعاب القوى في تونس، فيما تشارك الفرق الفائزة في اولمبياد طوكيو هذا العام.

PUKmedia خاص

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