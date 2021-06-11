الشيزوفرينيا والسياسة

2021/06/11 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد الجنديل

الاساس في إدارة الحكم بطريقة سليمة ،

هو توفر العقل السليم القادر على

استيعاب المشهد السياسي بكل أزماته

وتناقضاته بعين بصيرة قادرة على فرز

الخيط الأبيض من الأسود ، ووضع الحلول

النا

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