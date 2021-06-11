مفوضية الانتخابات تصدر توضيحاً يحدد عدد المستبعدين من وزارة الدفاع

2021/06/11 | 17:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، استبعاد 135 مرشحا من المنسوبين لوزارة الدفاع، مؤكدة استبعاد خمسة مرشحين من العسكريين فقط.وذكرت المفوضية في بيان، أنه قد “أصدر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم، قراراً يقضي باستبعاد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع”.وجدّد المجلس “تأكيده على وسائل الإعلام […]

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