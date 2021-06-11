2021/06/11 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت هيئة الكمارك، اليوم الجمعة، على تسهيل دخول 32 صهريج اوكسجين طبي عبر مركز سفوان الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني، ان”كوادرها العاملة في مركز كمرك سفوان الحدودي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دخول 32 صهريجا محملا بالاوكسجين عبر سفوان المركز الخبري الوطني.

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