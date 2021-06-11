"جثة فتاة مخطوفة".. حدث يهز إسبانيا والملكة تعبر عن "الألم"

2021/06/11 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على جثة فتاة كانت قد خُطفت مع شقيقتها على يد والدهما، قبالة سواحل جزيرة تنريفي الإسبانية بعد عمليات بحث استمرت أسابيع، ما أثار موجة تأثر في إسبانيا.

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