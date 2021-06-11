بلومبيرغ تكشف عن تعرض الإمارات لتهديد أمريكي غير مسبوق لهذا السبب

2021/06/11 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تفرض إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الإمارات لإزالة شركة "هواوي" الصينية من شبكة الاتصالات الخاصة بها واتخاذ خطوات أخرى لإبعاد نفسها عن بكين.

وقالت وكالة بلومبيرغ في تقرير نشرته اليم الجمعة، أن "هذا الضغط الأمريكي أثار شكوكاً فيما يتعلق بإتمام الصفقة المزمعة بين البلدين، والتي تبلغ قيمتها نحو 23 مليار دولار من مقاتلات "إف 35" F-35 وطائرات مسيَّرة، واحتمال أن تكون على المحك، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر".

أشارت مصادر مطلعة على المفاوضات، إلى أن الولايات المتحدة طلبت من الإمارات إزالة معدات "هواوي" من شبكاتها في غضون السنوات الأربع المقبلة -قبل الموعد المقرر لحصولها على مقاتلات "إف 35" في عام 2026 أو 2027- لكن المسؤولين الإماراتيين ردَّوا بأنهم سيحتاجون إلى فترة أطول من ذلك، بالإضافة إلى بديل للشبكة الصينية بأسعار معقولة.

يُذكر أن الخلاف حول استعانة الإمارات بشبكة "هواوي" الصينية كان قد احتدم مع الولايات المتحدة منذ إدارة ترامب، وحينها حاول المسؤولون الأمريكيون- دون جدوى- إقناعَ الإمارات بالتراجع عن المسار الذي شرعت فيه بإنشاء علاقات عسكرية واقتصادية أقوى مع الصين، التي تعمل في المقابل على زيادة نفوذها في الشرق الأوسط.

وبعد وصول جو بايدن إلى الحكم، أعلنَ عن مراجعة لصفقة بيع المقاتلات من طراز "إف 35" إلى الإمارات، ويُفترض أن عملية البيع عادت إلى مسارها في الوقت الحالي.

لكن مصادر مطلعة اكدت إن الخلافات حول ما توافقت عليه الولايات المتحدة والإمارات- بشأن "هواوي" وغيرها من المخاوف المتعلقة باستعمال التكنولوجيا الصينية- خلافات جادة؛ لدرجة تستدعي القول إنه لا ضمان على الإطلاق بأن تحصل الإمارات على صفقة المقاتلات الأمريكية.

بحسب الوكالة الأمركية، يقدِّم الموقف الحالي مؤشراً مبكراً يدل على أن إدارة بايدن ستواصل جهود فريق ترامب فيما يتعلق بالضغط على حلفاء الولايات المتحدة لحظر شركة "هواوي"، كبرى شركات التكنولوجيا الصينية، من أنظمة الجيل الخامس بداعي أن معداتها قد تستخدم للتجسس لصالح الحكومة الصينية، وإن أنكرت الصين هذا الاحتمال.

من جانبهم، امتنع المسؤولون الأمريكيون عن الإفصاح علناً عما إذا كانوا قد طالبوا الإمارات حقاً بإزالة شبكة "هواوي" واستبدالها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلومبيرغ تكشف عن تعرض الإمارات لتهديد أمريكي غير مسبوق لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلومبيرغ تكشف عن تعرض الإمارات لتهديد أمريكي غير مسبوق لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).