مفوضية الانتخابات تستبعد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع/موسع

2021/06/11 | 18:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أصدر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم الجمعة قراراً يقضي باستبعاد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع .وذكر بيان لاعلام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان , مجلس المفوضين اصدر في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم الجمعة الحادي عشر من حزيران الحالي ، قراراً يقضي باستبعاد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع ".وجدّد المجلس تأكيده بحسب البيان, على وسائل الإعلام عدم تبني أو تداول الوثائق التي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضية الانتخابات ".وبين ان" قائمة الأسماء الخمسة المستبعدين من الترشح للانتخابات لاستمرارهم بالخدمة في وزارة الدفاع تشمل :أحمد جواد كاظم محمد المعموري وحافظ حسن علي عيدان الدليمي وعبدالإله رشيد عواد خليفة الجنابي ومحمد صالح خلف حسين الجبوري ومروان ماجد زغير عطب العبودي"./انتهى2

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