الجيش التركي يفرض حظر التجوال داخل اقليم كوردستان

2021/06/11 | 18:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الجيش التركي، حظر تجوال ليلي بمناطق تابعة لمحافظة دهوك.

وقال المواطن اياد هروري، شاهد عيان، لـPUKmedia: ان الجيش التركي فرض منع تجوال ليلي امس الخميس، واستمر حتى الصباح، وذلك، بقرية هرور في ناحية كاني ماسي، موضحا، ان الجيش تنقل داخل القرية.

واضاف: ان المواطنين يستطيعون التنقل من القرية واليها في الوقت الحالي، مشيرا الى عدم وقوع اية مواجهات بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني، في تلك المناطق، الخميس.

وكان الجيش التركي قد بدأ منذ 50 يوما، عمليات عسكرية داخل اقليم كوردستان، رغم مناشدات محلية ورسمية تطالب تركيا بالكف عن عدوانها الذي نجم عنه خسائر بشرية ناهيك عن الحاق الاضرار بمزارع الفلاحين والغابات التي قطعت دون رأفة وعشرات القرى التي نزحت اهاليها.

PUKmedia خاص

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