مفوضية الانتخابات توضح حقيقة استبعاد 135 مرشحاً من المنسوبين للدفاع

2021/06/11 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مفوضية الانتخابات، الجمعة،

حقيقة استبعاد 135 مرشحاً من المنسوبين

لوزارة الدفاع.

المفوضية قالت في بيان أنه قد "أصدر مجلس

المفوضين في جلسته الاستثنائية

المنعقدة اليوم، قراراً يقضي باستبعاد 5

مرشح

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