مجموعة السبعة تدرس تخصيص 100 مليار دولار من صندوق النقد لدعم التعافي من

2021/06/11 | 18:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تدرس الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجموعة السبع "G7" تدرس إعادة تخصيص 100 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تكافح أكثر للتعامل مع أزمة كوفيد -19.وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، إنه من المقرر دراسة تلك القضية …

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