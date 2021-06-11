العراق يحقق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية

2021/06/11 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، وضع أربعة حلول للحفاظ على المحاصيل الزراعية من التلف، فيما أكدت أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية.وقال مستشار وزير الزراعة مهدي […]

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