2021/06/11 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الجمعة، إن قطاع النفط العراقي انتعش بعد عام كارثي تسبب فيه جائحة فيروس كورونا، مع وجود مشاريع استثمارية رئيسية في الأفق، محذرا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد موجة التعافي..



وزير النفط يؤكد تطوير قطاع الغاز في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد موجة التعافي.. وزير النفط يؤكد تطوير قطاع الغاز في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد موجة التعافي.. وزير النفط يؤكد تطوير قطاع الغاز في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).