الزراعة تضع أربعة حلول للحفاظ على المحاصيل من التلف

2021/06/11 | 18:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، وضع أربعة حلول للحفاظ على المحاصيل الزراعية من التلف، فيما أكدت أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية.وقال مستشار وزير الزراعة مهدي القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تهدف إلى المحافظة على المحاصيل الزراعية وتجنب تلفها من خلال مجموعة من الخطوات"، لافتاً الى أن "من بين هذه الخطوات هي الارتقاء بالصناعات الزراعية والتحويلية، وكذلك توفير الظروف المناسبة للتسويق النظامي للمحاصيل".وأضاف، أن "من بين الخطوات الأخرى هي توفير ظروف التخزين الصحيحة، التي تحتوي على التبريد والتجميد للحفاظ على محاصيل الخضر من دون أن تتلف من خلال القطاع الخاص"، مؤكداً أن "العراق بحاجة إلى أسطول نقل مبرد للحفاظ على المحاصيل من التلف".وأضاف، أن "مهمة الوزارة هي تسهيل هذه الإجراءات وتوفير ظروف مناسبة للارتقاء بالصناعات الزراعية التحويلية من أجل تطوير القطاع الزراعي".وأشار إلى أن "هنالك فائضاً من محاصيل الخضر، لذلك يجب المحافظة عليها لدعم اقتصاد البلاد"، مبيناً أن "العراق وصل للاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المحاصيل والخضر، وهذا يرجع إلى الدعم المقدم من الوزارة وبجهود الفلاحين، فضلاً عن الجهد الحكومي والبرلماني الداعم للقطاع الزراعي حتى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن".

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