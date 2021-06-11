مفوضية حقوق الإنسان تطالب الحكومة بتعويض المواطنين عن ’ضرر’ ارتفاع سعر الدولار

2021/06/11 | 18:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

إكد عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، ان الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود تضرروا كثيرا بسبب السياسة الحكومية في رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي مما تسبب بارتفاع كبير لاسعار المواد المعيشية للمواطن.

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وأضاف الغراوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 حزيران 2021)، ان "المواطن العراقي يتعرض للعديد من الازمات بشكل يومي سواء بنقص الخدمات وعدم توفر الكهرباء وتداعيات الجانب الصحي والتعليمي والبيئي مع قلة فرص العمل وضعف مدخولات المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود".

واشار الى ان "استمرار ارتفاع الاسعار وعدم قدرة المواطن على سد احتياجاته المعيشية يدعونا الى مطالبة الحكومة عن تعويض المواطنيين بشكل مباشر من موازنة الطوارئ بواقع عما لحقهم من ضرر بسبب هذا الارتفاع".

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