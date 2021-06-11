مفوضية الانتخابات توضح بشأن عدد المستبعدين من الترشح بوزارة الدفاع

2021/06/11 | 18:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت مفوضية الانتخابات، الجمعة، استبعاد 135 مرحشا من المنسوبين لوزارة الدفاع، مؤكدة استبعاد خمسة مرشحين من العسكريين فقط. وذكرت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه قد “أصدر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم، قراراً يقضي باستبعاد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع”. …

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